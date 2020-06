Sanità: da Opi Napoli app per formazione e servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’app permette infatti di scaricare e compilare online tutta la modulistica utile ed essere sempre aggiornati sui propri crediti Ecm. Gaetano Artiola, consigliere dell’Ordine e ideatore dell’applicazione, ha aggiunto: “Questo importante processo di digitalizzazione permette inoltre all’iscritto di avere il proprio tesserino di iscrizione all’Ordine sempre a portata di smartphone. Questa rivoluzione digitale riguarda anche il settore della ricerca infermieristica. Attraverso l’app l’infermiere potrà partecipare alla compilazione di questionari di ricerca creati da altri professionisti utenti, favorendo ed implementando per questa via la ricerca e l’approfondimento professionale”. Attraverso l’app sarà possibile scaricare articoli di ricerca della rivista scientifica Napolisana, ricevendo, quando in collaborazione con Cogeaps, 1 credito Ecm per articolo scientifico scaricato. (Ren)