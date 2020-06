Piemonte: oggi e domani Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte è convocato oggi, martedì 9, e domani, mercoledì 10 giugno (dalle ore 10 alle 18) con i seguenti punti all'ordine del giorno: proposta di legge 94 per misure di rilancio dell’economia regionale in vari settori a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; mozioni per l'istituzione di una commissione di inchiesta o di una indagine conoscitiva sull'emergenza da Covid 19; disegno di legge 83 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020”. Martedì 9, alle 9.30, è previsto il sindacato ispettivo (interrogazioni). Le Commissioni si riuniscono: lunedì 8 alle 10 la prima, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, per l’esame di iniziative regionali di rimodulazione dell’Irap; giovedì 11 alle 14, si tiene l’Assemblea del Cal e alle 16.30, la Commissione consultiva per le nomine. Tutte le riunioni si tengono in videoconferenza a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. (Rpi)