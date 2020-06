Abruzzo: definito in Consiglio regionale budget da destinare a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge denominato 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17/1974 'Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del presidente della Repubblica 8/1972 in materia di interventi di pronto soccorso in presenza di calamità naturali'. Lo rende noto un comunicato stampa della Regione. Su proposta dell'assessore Piero Fioretti, definita l'entità del contributo e l'assegnazione delle risorse da erogare in favore dei nuclei familiari in base alla legge 9/2020, 'Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19'. Il totale complessivo da erogare ulteriormente per lo scorrimento dell'intera graduatoria è pari a 7 milioni di euro che viene ripartito rispettivamente con una quota unitaria di 750 euro per la priorità 4.600 euro per la priorità 5 e 400 euro per la priorità 6. Per la priorità 4, ossia nuclei familiari con un figlio o altre persone a carico, sono pervenute 4386 istanze, per la priorità 5, nuclei familiari composti da due persone senza figli o altre persone a carico, sono arrivate 2.261 istanze, mentre per la priorità 6, ossia nuclei familiari composti da una sola persona, 5.338 domande. (Com)