Fase3: tabacco, da accordo tra Ont Italia e Philip Morris tutela per 50 mila posti di lavoro e investimenti fino a 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato, nel pieno rispetto dei tempi definiti dalla normativa nazionale, l’accordo del tabacco per il raccolto 2020. E’ quanto annunciano Philip Morris Italia (Pmi) e l’Organizzazione nazionale tabacco (Ont) Italia e quest’anno, stante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la contrattazione non ha riguardato solo gli elementi strettamente agricoli ma ha anche previsto una serie di azioni straordinarie per supportare le organizzazioni e gli operatori di filiera. L’accordo - come informa un comunicato - è "frutto dell'impegno profuso dalle due organizzazioni durante tutto il periodo di emergenza sanitaria che, grazie allo sforzo di tutti gli attori impegnati, continuerà a dare certezze economiche e occupazionali agli operatori della filiera italiana del tabacco e ai territori coinvolti". L’accordo prevede investimenti fino a 500 milioni di euro complessivi in cinque anni da parte di Philip Morris Italia sulla filiera tabacchicola italiana, caratterizzandosi come il più alto investimento nel settore da parte di un’azienda privata, finalizzato all’acquisto di tabacco in foglia italiano e alla valorizzazione, innovazione e sostenibilità di una filiera di oltre 50.000 addetti nelle fasi di coltivazione e trasformazione primaria. Confermati, in alcuni casi al rialzo, tutti gli impegni di acquisto e di assistenza ai produttori, che definiscono il più importante accordo pluriennale di filiera per la fornitura di tabacco prodotto in Italia nel segno della digitalizzazione, della sostenibilità e della stabilità. (segue) (Com)