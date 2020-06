Fase3: tabacco, da accordo tra Ont Italia e Philip Morris tutela per 50 mila posti di lavoro e investimenti fino a 500 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris Italia, inoltre, si è resa protagonista di diverse iniziative concrete per limitare le incertezze e contribuire a mitigare gli impatti derivanti dalla crisi sanitaria e produttiva: da subito infatti ha organizzato, insieme a Ont Italia, una "Farmer webcast" per rassicurare direttamente i coltivatori circa l’impegno preso nei confronti dell’acquisto del tabacco, garantendo la fornitura gratuita di più di 65.000 mascherine per agricoltori e tecnici di campo. La contrattazione per il 2020 fa seguito ad una campagna difficile in quanto il 2019 è stato un anno contrassegnato anche da diverse avversità meteorologiche che hanno impattato in maniera rilevante sulle rese e sulla qualità finale delle produzioni ma, nonostante questo, le garanzie presenti nell’accordo di filiera sono state tutte onorate e sono state anche ampliate da un lavoro di squadra che anch’esso rappresenta un esempio virtuoso anche per altre filiere agricole. Tutti impegni che dimostrano una vicinanza agli agricoltori e agli addetti del settore e che hanno facilitato una modalità di lavoro più agile anche durante il periodo di quarantena. Prova ne è anche il lavoro di coordinamento e di sviluppo realizzato con modalità digitali durante il periodo di lockdown, che ha permesso di rispettare in tempo gli impegni e le scadenze contrattuali, a riconferma che il percorso all’insegna dell’innovazione e dell’agricoltura 4.0 intrapreso da Philip Morris con la propria filiera è la strada giusta da perseguire. (segue) (Com)