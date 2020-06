Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita oggi, a palazzo Silone, a L'Aquila la Giunta regionale, in seduta ordinaria, presieduta dal presidente Marco Marsilio per l'adozione di numerosi provvedimenti. Su proposta del presidente Marsilio - riferisce una nota - sono state definite le modalità per l'erogazione dei contributi straordinari ai Comuni per interventi in materie di competenza del dipartimento Territorio e ambiente e del dipartimento Infrastrutture e trasporti. La legge regionale n. 3/2020 - legge di Stabilità regionale - ha previsto, infatti, "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" per un importo complessivo di 3.210.000 euro in favore di Comuni. Nella delibera approvata vengono riportati i Comuni beneficiari del contributo di 1.565.000 euro assegnato al dipartimento Territorio e Ambiente, gli Enti beneficiari del contributo di 1.040.000 euro e del contributo di 100.000 euro assegnati al dipartimento Infrastrutture e Trasporti. Si tratta, per la competenza del dipartimento territorio e ambiente di: Anversa degli Abruzzi, Gamberale, Nocciano, Teramo, Fara Filiorum Petri, Bolognano, Monteodorisio, Calascio, Moscufo, San Demetrio ne' Vestini, Scoppito, tossicia, Colledara, Corropoli, Colonnella, Sant'Omero, Castel Castagna, Tortoreto, Basciano, Nereto, Introdacqua, Montesilvano, Silvi, Cupello, Tornareccio, Canosa Sannita, Villalfonsina, Montazzoli, Vasto, Fresagrandinaria, Ancarano, Civitella del Tronto, Roccacasale, Goriano Sicoli, Lecce dei Marsi, Magliano dei Marsi, Celano, Turrivalignani, Castelvecchio Calvisio, Molina Aterno, Canzano, Santo Stefano di Sessanio, Cugnoli, Farindola, Castiglione a Casauria, Pianella, Villa Sant'Angelo. Per la competenza del dipartimento Infrastrutture e Trasporti : Lucoli, Pereto, Penna Sant'Andrea, Torrevecchia Teatina, Casacanditella, Vacri, Guilmi, Ortona, Crecchio, Ripa Teatina, Villamagna, San Salvo, Archi, Ovindoli, Monteodorisio, Rapino, Notaresco, Morro d'Oro, Villasantamaria, Poggiofiorito, Filetto, Civitella Casanova, Trasacco, Balsorano, Pettorano sul Gizio, Pescara, Roccamorice, Ortucchio, Cappelle sul Tavo, Casalbordino, Rapino, Montorio al Vomano, Navelli, Montereale, Ofena, Ocre, Acciano, Collepietro, provincia di Teramo. (segue) (Com)