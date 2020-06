Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su proposta dell'assessore Guido Quintino Liris è stata approvata la delibera per il riconoscimento di un debito fuori bilancio in seguito a sentenza della Corte d'appello dell’Aquila. Dopo l'accordo raggiunto con l'associazione sportiva Tennis club Sulmona, con deliberazione, oltre a regolare il futuro rapporto di concessione sul sito ex Aptr, è prevista una compensazione con il credito vantato dalla Regione per i canoni pregressi. Su proposta dell'assessore Mauro Febbo la giunta ha modificato alcune disposizioni operative per l'utilizzo dei fondi comunitari (Por-Fesr 2007-2013), in favore delle imprese abruzzesi, duramente provate in questo periodo di crisi. Si tratta di ulteriori modifiche alle modalità di assegnazione e di utilizzo del Fondo lr n.10/2017 che prevede l'assegnazione ai Confidi dei fondi del finanziamento comunitario Por-Fesr 2007-2013 con vincolo di incremento del fondo rischi per la concessione di garanzie. (segue) (Com)