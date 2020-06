Abruzzo: Pepe (Pd), politica agricola di Marsilio è un fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Marsilio ha "completamente abbandonato il mondo agricolo abruzzese ed i suoi operatori". Lo rivela oggi il consigliere regionale Pd ed ex assessore all'Agricoltura, Dino Pepe. A poco più di un anno dall'insediamento della nuova governance regionale, sono i sindacati di categoria e gli agricoltori che, in questi giorni, stanno mettendo in risalto le tante mancanze della maggioranza di centrodestra in questo importante settore, a cominciare dai ritardi nelle istruttorie e relative graduatorie sui bandi dei giovani agricoltori, nonché quelli della misura ad investimento per importi inferiore a 250 mila euro, per finire con la più volte sbandierata rimodulazione del Psr di cui non vi è ancora traccia malgrado le tante promesse fatte dal centrodestra in campagna elettorale. Avevano annunciato - spiega ancora Pepe - che avrebbero ridotto la burocrazia che, a loro dire, bloccava il mondo agricolo abruzzese e che avrebbero riorganizzato, in meglio, gli uffici del settore, ma dal loro insediamento non si è mosso nulla e, anzi, la situazione generale si è aggravata, come denunciato a gran voce dai sindacati stessi." (segue) (Gru)