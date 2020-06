Campania: Ciaramella (Pd), emergenza Covid insegna importanza rete medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza coronavirus ha fatto emergere l'importanza della medicina di base e territoriale, quale primo punto di riferimento del Servizio sanitario nazionale per i cittadini. Le Regioni in cui questa rete è più strutturata, infatti, hanno retto meglio alla pandemia, isolando sul nascere i focolai di contagio e riducendo quelli che si sono sviluppati in ambito ospedaliero. È importante quindi segnalare che la Regione Campania ha avviato l'assegnazione degli ambiti carenti 2018, mettendo finalmente a disposizione medici di base, non più a tempo determinato, in zone in cui erano assenti o carenti, purtroppo da molto tempo". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale campano del Partito democratico Antonella Ciaramella, che ha aggiunto: "Nelle prossime settimane, terminata la procedura per eventuali correzioni sui punteggi in graduatoria, tanti giovani medici prenderanno servizio in zone che erano sprovviste di medici di medicina generale. Entro il 30 settembre, saranno inoltre assegnati gli ambiti carenti 2019, e stiamo lavorando, anche con l'aiuto della digitalizzazione, con l'obiettivo di pubblicare poi i bandi per l'assegnazione di quelli relativi al 2020, in modo da recuperare definitivamente un ritardo pluriennale che privava centinaia di migliaia di famiglie campane della possibilità di avere un medico di riferimento". (Ren)