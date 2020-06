Napoli: Menna, porte aperte a chi vuole collaborare per spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata pubblicata sul sito del Comune la manifestazione d'interesse per individuare comitati di cittadini e/o associazioni che vogliono offrire collaborazione all'amministrazione comunale nell'attuazione delle misure anti Covid sulle spiagge libere. Le domande devono essere presentate alla mail tutela.mare@comune.napoli.it o tutela.mare@pec.comune.napoli.it entro lunedì 15 giugno alle ore 12. Il bando rimane aperto in modo che ogni 15 giorni l'amministrazione si riserva di valutare ogni eventuali proposta pervenuta". Lo ha comunicato in una nota il Comune di Napoli. L'assessore comunale Francesca Menna ha spiegato: "Questa manifestazione si inquadra nell'ottica di portare avanti il diritto all'accessibilità al mare e alle spiagge libere come bene comune e proprio per questo motivo che abbiamo aperto questo avviso nella visione della nostra amministrazione di difendere con forza i beni comuni di cui il mare ed il suo accesso ne fanno parte. Ci aspettiamo che i comitati di cittadini rispondano nell'ottica della partecipazione e della difesa del diritto all'accesso al mare". (Ren)