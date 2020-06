Napoli: domani a Forcella la presentazione di "Angeli del Cittadino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle 15 a Napoli, nella sede dell'associazione "Annalisa Durante" (via Vicaria Vecchia, 23), il direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, Domenico De Maio, interverrà alla presentazione del progetto Angeli del cittadino per Forcella. L'obiettivo principale dell'iniziativa, finanziata dall'Agenzia con fondi del programma del "Corpo Europeo di Solidarietà", è quello di educare la comunità di Forcella ai valori della cittadinanza e della legalità e a coinvolgerla nella partecipazione attiva volta al miglioramento del proprio territorio, iniziando dai bambini e dai giovani. A seguire, verranno consegnate le mascherine protettive ai commercianti del quartiere Forcella". L'annuncio in una nota dell'agenzia nazionale dei giovani. (Ren)