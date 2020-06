Abruzzo: Regione fissa nuove norme per caccia al cinghiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale, su proposta dell'assessore Emanuele Imprudente - si legge in una nota della Regione - ha stabilito nella seduta odierna che la caccia di selezione al cinghiale è consentita fino al 30 settembre 2020 anche in orari notturni con l'obbligo di utilizzare fonti luminose. Ciò è necessario per la riduzione dei rilevanti impatti causati dalla specie nelle attività agricole. Su proposta dell'assessore Guido Quintino Liris, approvata la concessione in comodato d'uso al comune di Lanciano, per un periodo di tempo pari a 6 mesi, dell'immobile sede dell'ex Ufficio informazione turistica (Iat), per ospitare il Centro aggregazione anziani. (Com)