Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta (6)

- Approvato il disciplinare e la modulistica per 'Bed and Breakfast Imprenditoriali' come previsto dalla legge regionale n. 1 del 2020 che ha modificato la legge regionale n. 75 del 1995 'Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere'. Si tratta di 'attività svolta in maniera continuativa e professionale all'interno di una abitazione per fornire alloggio e prima colazione in non più di sei camere e 14 posti letto, anche avvalendosi di personale qualificato, per la quale è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. Prorogata per ulteriori sei mesi la convenzione in essere tra la regione Abruzzo - dipartimento Sviluppo economico Turismo, in qualità di coordinatrice della Commissione turismo e industria Alberghiera e il Cinsedo- Centro interregionale studi e documentazione. Si tratta di attività di supporto per la promozione del sistema turistico, formazione, studio e ricerca. (segue) (Com)