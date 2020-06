Abruzzo: giunta regionale approva convenzione per 'Uffici di prossimità giudiziaria'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale presieduta da Marco Marsilio si è riunita oggi, a margine dei lavori del Consiglio, all'Emiciclo per discutere l'adozione di diversi provvedimenti. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa regionale. Su proposta del governatore Marsilio è stato approvato e inviato al Consiglio regionale il disegno di legge che prevede modifiche e integrazioni alla legge regionale 43/1976 'Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di Viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale'. Fondamentale è l'individuazione delle priorità di intervento tenuto conto della vastità dei fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico nel territorio regionale. L'obiettivo è anche l'aggiornamento degli interventi normativi a seguito delle modifiche operate sul codice degli appalti. Approvato lo schema della convenzione per la nascita degli 'Uffici di prossimità' del sistema giudiziario che verrà stipulata a breve con il ministero della Giustizia nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020. Gli 'Uffici di prossimità' permettono ai cittadini di avere un unico punto di contatto, un riferimento vicino al luogo in cui vivono e di disporre di un servizio completo di orientamento e di consulenza. Il progetto nasce quindi dall'esigenza di garantire ai cittadini la tutela dei propri diritti senza doversi necessariamente recare presso gli uffici giudiziari, rendendo disponibile un luogo unico in cui i diversi enti possano offrire servizi integrati e di facile accesso. Il ministero della Giustizia è destinatario dei fondi del Programma operativo mentre la regione Abruzzo, in qualità di beneficiario, sarà responsabile della gestione tecnico, amministrativo-contabile ed ha indicato il dipartimento Presidenza (dpa) quale struttura organizzativa preposta al coordinamento e all'implementazione delle attività. Il budget dell'intero progetto è di oltre un milione di euro e non comporta oneri a carico del bilancio regionale. (Com)