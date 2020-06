Napoli: Di Mauro (azienda sanitaria Colli), travolti da ondata di solidarietà al Cotugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ambasciata d'Italia a Washington e la fondazione Issnaf (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation) hanno lanciato, con il supporto della rete consolare e culturale degli Stati Uniti una campagna di raccolta fonda a favore di tre ospedali impegnati in prima linea nella lotta e ricerca contro il Covid 19 e, oltre al Sacco e allo Spallanzani, hanno scelto l'ospedale Cotugno", ne ha dato notizia Maurizio di Mauro, direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli: "Proprio nei giorni scorsi anche l'Arec, l'associazione degli ex consiglieri regionali della Campania, ha voluto sostenere l'ospedale Cotugno con una sottoscrizione tra i suoi soci, che hanno raccolto oltre 30mila euro da destinare all'acquisto di materiali per la terapia intensiva. Donazioni che si aggiungono a quelle ricevute in questi mesi e che hanno visto le persone impegnate in una vera e propria gara di solidarietà andata avanti spontaneamente anche attraverso il crowdfunding". (segue) (Ren)