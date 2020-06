Fase3: tabacco, da accordo tra Ont Italia e Philip Morris tutela per 50 mila posti di lavoro e investimenti fino a 500 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inoltre attivato un contributo di sostenibilità aggiuntivo sul tabacco consegnato nel 2019: un gesto di vicinanza e di responsabilità concreta che costituiscono un modello per altri settori di produzione. Di particolare rilievo nella contrattazione del tabacco per il raccolto 2020, emergono novità positive in favore della stabilità e sostenibilità della filiera e del supporto all’impegno dei produttori. Per il 2020, infatti, si registra un incremento dei volumi contrattati per il tabacco Flue cured Virginia (FcV) e una conferma di quelli di Burley. Si tratta di un risultato tangibile in un momento in cui il mercato mondiale del tabacco registra forti contrazioni degli approvvigionamenti. Oltre alle certezze sui volumi - continua il comunicato - si segnala come gli impegni assunti nell’accordo siano stati anche rafforzati, nel pieno rispetto del regime concorrenziale, anche dall’incremento dei prezzi per la varietà FcV e da una conferma per i valori del Burley, elementi che troveranno applicazione fino al 2023. Inoltre, per entrambe le varietà di tabacco si conferma anche per il 2020 il contributo di sostenibilità, ovvero un pagamento aggiuntivo sui volumi di tabacco consegnato che viene erogato ai coltivatori, in ragione degli impegni che gli stessi assumono su diversi temi legati alla sostenibilità, sia in ambito di buone pratiche del lavoro che circa le buone pratiche agricole e ambientali. (segue) (Com)