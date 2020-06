Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato, su proposta dell'assessore Nicoletta Verì, lo Strumento di attuazione Diretta (Sad) per i 'Servizi di Cura agli Anziani'. Si tratta di Teleassistenza e telesalute a supporto del Servizio di assistenza domiciliare integrato per l'utilizzo di risorse pari a 4.047.693 euro (risorse del Par-Fsc 2007-2013). Il servizio comprende, tra l'altro, la fornitura di 'hub' bidirezionali, attrezzature di sorveglianza, un portale per il monitoraggio a distanza del paziente e un centro di ascolto (h12 per 7 giorni settimanali), per rispondere velocemente alle richieste di emergenza. Si stima di fornire un servizio fino a un massimo di 4.000 pazienti su tutto il territorio regionale per un periodo indicativo di due anni, ad integrazione del Servizio di assistenza domiciliare degli Operatori socio sanitari. Altri 4.000.000 di euro destinati a un intervento strutturato su base territoriale e sarà garantito con estensioni del vigente contratto regionale Adi di cure domiciliari integrate grazie all'attivazione di ulteriori 'pacchetti contrattuali' socio sanitari, (utilizzo strumentazione di teleassistenza; pacchetto infermieristico, riabilitativo, psicologico, ecc.). (Com)