Abruzzo: Pepe (Pd), politica agricola di Marsilio è un fallimento (2)

- "D'altronde il lento operato di Marsilio e dei suoi nel settore agricolo è sotto gli occhi di tutti: in 16 mesi non sono riusciti a pubblicare nessun nuovo bando delle misure strutturali, salvo la riedizione del pacchetto giovani, mancano all'appello misure molto importanti per l'intero comparto come la 6.4 per il sostegno alla diversificazione delle attività agricole come agriturismi e fattorie didattiche, nonché gli investimenti per la gestione dell'acqua, quanto mai urgenti per il mondo agricolo visti i cambiamenti climatici in atto. Tutto questo sta a certificare la fallimentare politica agricola di Marsilio e dei suoi. Ma potrei andare oltre - prosegue Pepe - le misure per la forestazione sono ferme al palo, con buona pace delle tante promesse fatte e non mantenute, la gestione della fauna selvatica è inesistente, vi sono ritardi nell'attivazione della selezione e del piano di controllo, con il conseguente aumento dei danni causati a colture e allevamenti dai cinghiali. Al danno poi si è unita la beffa e così si è scoperto che, nella tanto sbandierata legge 'Cura Abruzzo' non c'è niente per il mondo dell'agricoltura, segnale inequivocabile della scarsa considerazione che la maggioranza ha per questo settore strategico della nostra economia. Chiediamo quindi un deciso cambio di passo a Marsilio e alla sua giunta - conclude il vice capogruppo del Partito democratico -, non serve a nulla fare promesse che poi non vengono mantenute, occorre ascoltare attentamente il grido d'allarme che viene dal mondo agricolo e porre rimedio ai numerosi errori fatti in questi primi 16 mesi di governo regionale altrimenti i danni causati saranno irrimediabili ed a pagarli saranno i nostri agricoltori". (Gru)