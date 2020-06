Emergenza maltempo nel Lazio, ponti crollati e persone prigioniere in auto sommerse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ponte è crollato ed un secondo è instabile e rischia di crollare a San Giorgio a Liri, entrambi vinti dalla forza delle acque di un torrente in piena ingrossato dalle piogge di oggi. Quello crollato è in via Pietrose, dove i monoblocchi si sono staccati e sono caduti nel torrente. Due chilometri più a valle, in via Limatella, un altro ponte è fortemente lesionato. A Castelnuovo Parano, stanno intervenendo i fluviali dei vigili del fuoco per soccorrere tre automobilisti prigionieri nelle auto sommerse dall’acqua. Richiamati tutti i vigili del fuoco fuori servizio del distaccamento di Cassino e di altri distaccamenti della provincia di Frosinone. (Rer)