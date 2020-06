Campania: Laboccetta (Polo Sud), se Salvini in solitaria De Luca dormirà sonni tranquilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho la netta sensazione che Matteo Salvini voglia rompere il collaudato concetto di coalizione del centrodestra per fare una corsa in solitaria. E' un errore da matita blu". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del movimento di opinione Polo Sud. "Quando si ha più consenso degli alleati - ha proseguito Laboccetta - a maggior ragione occorre comprendere le ragioni degli altri. E su Campania e Puglia Berlusconi e la Meloni hanno perfettamente ragione. I cosiddetti volti nuovi di cui parla Salvini, tra l'altro, nessuno li ha ancora visti o sentiti. Se in queste ore Salvini si chiuderà nel campo trincerato dell'orgoglio partitico straccerà ogni residua possibilità di vittoria in Campania. E De Luca dormirà sonni ancor più tranquilli. La partita sarà persa in partenza. Un vero leader non può e non deve muoversi in maniera così scomposta. Mi auguro sinceramente che prevalga il buon senso", ha concluso lo storico esponente della destra partenopea. (Ren)