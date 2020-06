Campania: Della Pia (Assocalzaturifici), in Campania il più grande distretto calzaturiero italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della Pia ha sottolineato: "Dobbiamo difendere e valorizzare quello che facciamo, il made in Italy ad esempio. Ma non lo facciamo a sufficienza, l'Europa non ci aiuta. Un peccato perché in questa sfida c'è il nostro passaporto vincente. Bisogna rilanciare, in Campania, un grande distretto calzaturiero. Non possiamo pensare a soluzioni utili per l'immediato, serve un progetto serio a medio e lungo termine". E dunque: "Dobbiamo coinvolgere le istituzioni, il sistema delle imprese, realtà come quella della Ssip, deve nascere un distretto moderno, un polo della ricerca, della innovazione". Quindi ha aggiunto: "Dobbiamo scommettere sulla innovazione digitale, per la produzione, sulla scommessa della sostenibilità. Si dovrà avere la capacità di coinvolgere il sistema del lusso, avviare una grande rete, scegliere la qualità dei prodotti. In Veneto il distretto del Brenta assicura 20 milioni di prodotti di lusso all'anno. In Campania, e grazie solo allo sforzo di alcune eccellenze, siamo a due milioni. Il potenziale di crescita è enorme. Ci sarebbe un circuito economico imponente, intere realtà dell'indotto avrebbero nuovo slancio". Infine ha concluso: "Nel Brenta è fondamentale il ruolo del Politecnico. La Ssip è parte integrante di questa sfida che dovrà partire ed essere sempre più grande. Sarà necessario, nella idea di distretto, consolidare poi il ruolo della formazione e tutte le sfide che interessano la legalità". (Ren)