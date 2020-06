Campania: Villani (M5s), prorogati termini bando ministeriale per borghi e centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviso pubblico relativo alla selezione di interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei Comuni delle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani ha scritto ai sindaci dell'Agro Sarnese Nocerino e della Costiera Amalfitana: "Ho scritto ai sindaci delle città con meno di 10 mila abitanti dell'Agro Sarnese Nocerino e della Costiera Amalfitana per segnalare la proroga dei termini del bando indetto dal ministero dei Beni culturali e del Turismo. Sarebbe un'occasione per finanziare e ristrutturare i bellissimi centri del nostro territorio, ricchi di storia e potenzialità. Il bando è aperto ai Comuni della Campania con una popolazione residente fino a 10 mila abitanti. Il ministero ha messo a disposizione 30 milioni di euro per migliorare borghi e centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. Con questi fondi, i Comuni potranno mettere in campo progetti innovativi di sviluppo turistico per la crescita socio-economica nei territori beneficiari. Le domande possono essere presentate entro il 29 giugno prossimo. Da rappresentante istituzionale non posso che augurarmi una ricca partecipazione e ribadisco la mia vicinanza e disponibilità massima a tutti gli Enti locali del nostro territorio. In questo momento così difficile per il tessuto sociale e produttivo, dobbiamo lavorare insieme dimenticando quello che ci divide e rimarcando quello che ci unisce: l'amore per la nostra Terra", ha concluso la deputata M5s Virginia Villani. (Ren)