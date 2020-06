Lavoro: Sardegna, approvato programma annuale 2020 di Aspal (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro sistema di politiche attive e accompagnamento al lavoro, attraverso Aspal, ha consentito di ridurre il tasso di disoccupazione grazie a strategie e azioni che mirano a creare una collaborazione tra soggetti pubblici e privati con interventi diversificati", ha aggiunto l'assessore. Attraverso la partecipazione a reti europee e alla presentazione di progetti comuni, sono stati creati rapporti di collaborazione e sviluppati progetti sperimentali negli ambiti strategici della politica di sviluppo regionale, quali la nautica, la green economy, il turismo sostenibile, l'imprenditorialità, la formazione di alto livello. "Nel 2020 – ha puntualizzato la Zedda - l'obiettivo sarà quello di dar seguito a queste attività, puntando sulla progettazione europea per realizzare piani comuni e condivisi e creare nuove opportunità nell'ambito delle politiche per il lavoro. In quest'ottica – ha concluso l'esponente della Giunta Solinas - il reperimento e l'utilizzo di fondi europei diretti rappresenta sia lo strumento innovativo e il valore aggiunto per agevolare l'inserimento dei territori nel contesto delle politiche strutturali regionali, sia lo strumento operativo per l'attuazione e la sperimentazione delle politiche regionali in materia di lavoro". (Com)