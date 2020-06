Fase 3: da Federmanager Abruzzo e Molise documento di idee per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un documento di proposta rivolto alle istituzioni, così Federmanager Abruzzo e Molise mette a disposizione le competenze e la sua rete di rapporti e sinergie sul territorio, per contribuire a dare il giusto impulso all'economia regionale in questo momento di ripartenza. Il documento, elaborato dalla presidenza e dal direttivo dell'associazione che fa da riferimento a oltre 300 manager del territorio, è stato illustrato stamane dal presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli, dalla vicepresidente Irini Pervolaraki, coordinatrice dei gruppi di lavoro collegati al documento, dall'ingegnere Bruno Guardiani, membro del direttivo che lo ha elaborato. "Con l'avvio della fase 2 e l'ingresso nella fase 3 è indispensabile attuare un'azione strategica di rilancio e riattivazione di tutti i settori economici del territorio, perché nessuno venga lasciato indietro", così il presidente Corneli per il quale "servono tempi rapidi e il consolidamento dell'importante avanzamento tecnologico conseguito durante l'emergenza. Da queste premesse abbiamo disegnato una carta delle priorità e delle possibili azioni da proporre alla regione Abruzzo e alla politica tutta, al fine di agevolare questo percorso di rinascita. Federmanager Abruzzo e Molise è disponibile a supportare l'azione istituzionale, mettendo a sistema competenze (anche internazionali), idee, progetti, alta consulenza professionale in tutti i settori. Una vera e propria chiamata al servizio per sostenere l'economia provata dalla pandemia, che deve trovare una strada solida per risollevarsi e farlo attraverso il coinvolgimento di forze rappresentative di tutti i settori della filiera". (segue) (Gru)