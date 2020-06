Fase 3: da Federmanager Abruzzo e Molise documento di idee per ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste proposte sono frutto del lavoro intenso del direttivo che ha accolto con entusiasmo l'opportunità di offrire un contributo al Paese e alla nostra economia - sottolinea la vicepresidente Pervolaraki -, alla politica il compito di individuare i settori di competenza, avvalendosi del nostro contributo di competenza. Abbiamo identificato tre macroaree che raggruppano progetti, fattibilità e possibili interventi istituzionali. Si parte dall'Impresa 4.0, per elaborare quest'area ci siamo basati sull'esempio positivo che ci arriva da una regione della Germania, quella di Stoccarda, in cui le istituzioni hanno puntato su un'alleanza di impresa, finanziandola perché il territorio diventasse regione di eccellenza, connessa con le competenze, con le politiche attive del lavoro e con azioni che agevolino l'economia. L'altra macro area è la Sostenibilità, che ingloba la sicurezza, la green economy, l'economia circolare e rilancio dell'edilizia rigenerativa, con progetti per sviluppare competenze su un fronte divenuto ancora più sensibile con il Covid. L'ultima macro area è quella dell'Innovazione e delle start up e reti di impresa, che sono la vera ossatura del Paese, dobbiamo incoraggiare le imprese giovani per portare avanti questi temi e supportarli con la nostra disponibilità e competenza. In tutti i progetti c'è sempre un osservatorio puntato sui finanziamenti, per capire come fare e quali sono le risorse per realizzare queste attività". (segue) (Gru)