Campania: Della Pia (Assocalzaturifici), in Campania il più grande distretto calzaturiero italiano

- "La crisi è evidente e ne usciremo con un piano serio, con un progetto". Lo ha affermato in una nota Pasquale Della Pia, vicepresidente di Assocalzaturifici in una riflessione sulla newsletter della stazione Sperimentale delle Pellii: "Già prima della emergenza Coronavirus la situazione era difficile. Nel dicembre scorso avevamo chiesto alla Regione Campania di riconoscere, per il settore calzaturiero, lo stato di crisi. Lo dicono i numeri sulla produzione e quelli sull'export e non solo. E' cambiata la società, ed è cambiato il mercato. Da tempo. Nella società della globalizzazione il fenomeno della polarizzazione sociale è sempre più evidente, con i ricchi più ricchi ed i poveri più poveri. La classe intermedia esiste sempre ma ha perso potere d'acquisto. Vale, dunque, per i prodotti. Da una parte c'è il mercato dei beni di lusso, dall'altro quello dei beni 'economici', popolari". E ancora: "C'è un mercato che esiste, le aziende scelgono. C'è chi punta sui beni di lusso, e non tutti possono farlo, chi sceglie di produrre beni 'economici'. Ma è questa ultima una sfida impari, perché noi rispettiamo le regole del lavoro, il costo del lavoro. E facciamo bene a farlo ed è questo che non ci rende competitivi con altri mercati del mondo ma meglio così perché non possiamo e non dobbiamo rinunciare alle garanzie". (segue) (Ren)