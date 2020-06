Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha assegnato ulteriori risorse economiche per garantire il contributo previsto dalla legge regionale 9/2020 con lo scorrimento della graduatoria per i nuclei familiari con almeno due figli in condizioni di particolare disagio a seguito dell'emergenza Covid-19. La spesa complessiva ulteriore è pari a due milioni e 502 mila euro per un contributo di 800 euro per ogni nucleo familiare. Il pagamento avverrà già dai prossimi giorni. Con una variazione di bilancio pari a 7 milioni di euro, invece, l'esecutivo regionale ha deciso di assicurare un sostegno economico a tutti gli ulteriori aventi diritto che ne hanno fatto richiesta. L'obiettivo prioritario dell'amministrazione regionale è sostenere le fasce più deboli in questa situazione di grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del Covid 19 e assicurare un sostegno a famiglie e persone in difficoltà da liquidarsi già dalla prossima settimana. (segue) (Com)