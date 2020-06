Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato anche il "Piano d'Azione dell'innovazione del sistema regionale di trasporto pubblico". La regione Abruzzo, nell'ambito del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg Europe 2014 - 2020, aderisce al progetto 'Innotrans', finanziato dalla Commissione europea, cui partecipano l'Università di Coventry (Regno Unito) in qualità di capofila, e, come partners, la regione Abruzzo, la città di Praga, l'Agenzia di sviluppo sud est della Romania e l'università della Macedonia Occidentale di Salonicco (Grecia). Il progetto ha a cuore politiche regionali a sostegno dell'innovazione nei trasporti per la creazione di una strategia articolata in più aree di intervento su cui concentrare le risorse disponibili e la programmazione, incentivare buone pratiche e predisporre un piano di azione comune. La prima fase del progetto si è conclusa a fine 2019. Nella seconda fase, il dipartimento Trasporti ha elaborato il Piano d'azione con l'obiettivo di rispondere adeguatamente alle esigenze che si sono rese sempre più evidenti nel contesto trasportistico regionale, individuando progetti specifici e iniziative per lo sviluppo del digitale e l'applicazione di nuove tecnologie nel sistema dei trasporti in Abruzzo. (segue) (Com)