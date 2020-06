Abruzzo: Marsilio, ecco i provvedimenti adottati oggi in Giunta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta, inoltre, tenendo conto delle difficoltà del mondo imprenditoriale, a causa della crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ha dato incarico alla Fira spa, quale soggetto gestore, di apportare alle convenzioni stipulate con i Confidi, modifiche e integrazioni necessarie per adeguarle alle disposizioni previste dal decreto n. 23/2020 (decreto Liquidità) e anche per consentire il differimento temporale dei termini dettati dai Confidi, tenuto conto della moratoria dei prestiti (di cui al decreto n.18/2020 - Cura Italia). Modificate ulteriori disposizioni operative per l'utilizzo di fondi comunitari, al fine di venire incontro al mondo imprenditoriale abruzzese in questo periodo di crisi causato dalla pandemia Covid-19 relativamente al programma regionale (Par) Fsc Abruzzo 2007-2013, Bando 'Credito è Crescita'. (segue) (Com)