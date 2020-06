Napoli: De Magistris, città resta riconoscente al velista Della Vecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Desidero a nome della città di Napoli far giungere gli auguri più affettuosi a Pippo Della Vecchia in occasione del suo novantesimo compleanno.Della Vecchia è stato un esempio di correttezza e lealtà sportiva, valori fondamentali che hanno segnato la sua lunga carriera di altissimo livello professionale di atleta e di dirigente. Napoli gli è riconoscente per tutto ciò che ha realizzato nel settore della vela e dello sport nautico.” Lo ha dichiarato il sindaco de Magistris per i 90 anni del velista Pippo Della Vecchia (Ren)