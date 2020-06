Fase 3: Coldiretti e Terranostra, sold out agriturismi in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania sono presenti oltre 700 agriturismi nelle cinque province – hanno sottolineato Coldiretti e Terranostra Campania - Se la cucina è una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo, sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il bike touring, il tiro con l’arco, il trekking, ma non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici. In Campania l'offerta agrituristica è sempre più ricca e variegata, con crescita continua del turismo culturale e del turismo 'green'. La rete degli agriturismi cresce insieme ad un modello di agricoltura che è presidio del territorio e custode di un patrimonio di 531 bandiere del gusto (prodotti agroalimentari tradizionali), grazie al quale la Campania è la prima regione d'Italia per biodiversità. Nella rete degli agriturismi Campagna Amica a valorizzare la biodiversità del cibo ci sono gli agrichef, i cuochi contadini, che portano in tavola le ricette della tradizione, valorizzando le produzioni a chilometro zero", hanno concluso Coldiretti e Terranostra Campania. (Ren)