Napoli: domani inaugurazione panchina rossa per Arianna Flagiello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 10, presso piazza Immacolata a Napoli, l'assessore alle Pari Opportunità Francesca Menna, l'assessore ai Giovani e ai Lavori pubblici Alessandra Clemente e l'assessore all'Arredo Urbano Luigi Felaco e il presidente della Municipalità 5 Paolo De Luca, interverranno con la famiglia Flagiello all'inaugurazione della panchina rossa in memoria di Arianna Flagiello, vittima di femminicidio. L'iniziativa, su proposta della famiglia e promossa dal consigliere municipale Paola Del Giudice e dalla criminologia Antonella Formicola, si terrà nella data della nascita di Arianna e nel quartiere nella quale lei è cresciuta e viveva. Pochi giorni fa è stata emessa la sentenza che ha condannato a 22 anni di reclusione Mario Perrotta, l'ex compagno di Arianna Flagiello. Arianna, a soli 32 anni, il 19 agosto 2015, si lanciò dal balcone del quarto piano del palazzo dove abitava, a Napoli dopo una lite con il compagno. "I giudici - ha spiegato in una nota il Comune - hanno ritenuto, con sentenza di primo grado dello scorso maggio, che Arianna si sia tolta la vita dopo continui maltrattamenti psicologici e fisici che, logorando continuamente la sua persona, l'hanno indotta al suicidio". L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Napoli. L'amministrazione ha voluto fortemente realizzare e supportare la volontà della famiglia Flagiello, creando un simbolo in memoria di Arianna e per tutte le vittime di femminicidio della nostra città come monito per il presente. All'inaugurazione parteciperanno la sorella di Arianna, Valentina Flagiello, i genitori Angiola Donadio e Sebastiano Flagiello, la criminologa Antonella Formicola e Maria Lippiello, coordinatrice regionale Stati generali delle donne. La famiglia Flagiello ha dichiarato: "Siamo grati a tutti coloro che hanno accolto con amore e sensibilità questa iniziativa in memoria di Arianna.Da adesso lei è sarà figlia e sorella di tutta questa splendida città." (Ren)