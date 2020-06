Lavoro: Sardegna, approvato programma annuale 2020 di Aspal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Regione sta portando avanti progetti e azioni che pongono al centro il lavoro dignitoso per tutti, compresi giovani e soggetti con fragilità, al fine di garantire nel territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro a favore di lavoratori e imprese, in linea con la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 2030". Lo ha affermato l'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, commentando l'approvazione del Programma annuale delle attività di Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) per l'anno 2020 e del Bilancio di previsione 2020-2022, con immediata esecutività, integrato con la specifica previsione di attivare, in collaborazione con l'Assessorato del Lavoro e gli enti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro ed eventuali altri attori chiave del territorio, sportelli regionali integrati (SpRInt), così come previsti dal Piano regionale di sviluppo 2020-2024. "I molteplici Centri per l'impiego diffusi nella nostra Isola sono il primo punto di contatto per far incontrare domanda e offerta di lavoro e per costruire percorsi di accompagnamento e di motivazione verso una professione", ha fatto notare la Zedda, che ha sottolineato il lavoro di potenziamento dei Cpi intrapreso dalla Regione che porterà da 670 a circa 1000 il numero degli operatori entro il 2021. (segue) (Com)