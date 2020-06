Napoli: Borrelli (Verdi), tentativo irruzione Cardarelli, solidarietà a guardie giurate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione poteva degenerare, se quelle persone fossero riuscite ad entrare superando il blocco delle guardie giurate si sarebbe potuto dare vita a delle scene di delirio e di follia". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, commentando il tentativo di irruzione nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli da parte di alcuni familiari di un ragazzo investito. "Mi congratulo con le guardie giurate per il lavoro che ogni giorno svolgono - ha proseguito Borrelli - e manifesto tutta la mia solidarietà nei loro confronti per questi attacchi che devono subire. Gli ospedali devono diventare dei luoghi sicuri, per tutti, per questo chiediamo, oramai da mesi, che i pronto soccorso abbiano o dei presidi fissi di forze dell'ordine, la violenza deve essere messa sotto controllo e placata, bisogna tutelare, cittadini, guardie giurate e personale sanitario", ha concluso l'esponente dei Verdi. (Ren)