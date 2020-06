Campania: Serrapica (Lega circoli meridionali), ci vogliono assunzione nella sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che la regione prevederà a breve un bando per 10mila nuove assunzioni nel settore pubblico. L'auspicio è che si tenga conto del comparto Sanità che tanto ha dato in questa fase di emergenza da Covid19. Bisogna rafforzare in ogni sua articolazione la nostra sanità, facendo sì che si possa essere pronti con nuove donne ed uomini e strutture adeguate ad eventuali emergenze future. Non prevedere, all'interno di nuove ipotetiche assunzioni, chi afferisce nel settore sanitario sarebbe una occasione persa". Lo ha dichiarato in una nota Vittorio Serrapica, presidente campano della Lega dei Circoli Meridionali: "Durante questa fase storica caratterizzata dalla pandemia da covid19 abbiamo visto quanto sia stato estenuante per i tanti eroi in camice bianco essere sottoposti a turni di lavoro infinito. Rafforzare questo settore significherebbe dare una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio regionale". (Ren)