Fase 3: da Federmanager Abruzzo e Molise documento di idee per ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto è articolato per settori che riguardano segmenti fondamentali dell'economia di queste due regioni fra i quali spiccano le proposte relative a Impresa 4.0; Osservatorio del mercato del lavoro e delle competenze manageriali; Politiche attive del lavoro; Supporto alle imprese per la ricostruzione; Re-shoring attività strategiche; Centro di competenza per l'alta formazione manageriale; Safety manager rilancio dell'edilizia, Laboratorio di economia circolare; Campus servizi per reti d'impresa facilitare le start up; Osservatorio sui bandi di finanziamento. (Gru)