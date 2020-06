Fase3: tabacco, da accordo tra Ont Italia e Philip Morris tutela per 50 mila posti di lavoro e investimenti fino a 500 milioni di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La contrattazione appena conclusa tra Ont Italia e Philip Morris per il raccolto 2020 si caratterizza non solo per il rispetto dei tempi e di tutte le garanzie previste nell’accordo pluriennale di filiera, ma anche per l’ampliamento dei contenuti positivi in termini di volumi e di valori, aspetti che consentono agli imprenditori agricoli di marginalizzare le incertezze relative alla programmazione degli investimenti e alle difficoltà operative che questa fase di emergenza sanitaria ha reso ancora più critiche", ha dichiarato Gennarino Masiello, Presidente di Ont Italia nel sottolineare che "stiamo inoltre lavorando per far sì che le attuali conferme sugli elementi chiave che definiscono la relazione diretta tra le due organizzazioni possano essere rafforzate e proiettate nei prossimi anni, con l’obiettivo di consolidare l’organizzazione di filiera e il supporto ai produttori". Philip Morris è riuscita a instaurare in Italia un sistema virtuoso che va dal seme della pianta di tabacco fino al consumatore finale, e acquistando praticamente il 50 per cento del tabacco italiano consente l’esistenza dell’intera filiera e di tutti i suoi addetti. L’accordo chiuso con Ont Italia si inserisce nel più ampio impegno di Philip Morris nel Paese. L’azienda, infatti, da anni ha contributo alla creazione e alla sostenibilità di una catena del valore completamente rivolta a realizzare nel più breve tempo possibile la visione della multinazionale, ovvero quella di eliminare le sigarette sostituendole con prodotti senza combustione. "Siamo orgogliosi di avere concluso, nonostante le difficoltà derivanti dal periodo legato all’emergenza Covid-19, questa importante contrattazione con il nostro partner Ont Italia", ha commentato Marco Hannappel, amministratore delegato e presidente di Philip Morris Italia. "Ancora una volta abbiamo dimostrato di voler essere al fianco delle persone che lavorano nella nostra filiera con impegno e responsabilità, spingendoci anche oltre gli impegni ordinari per garantire e promuovere stabilità, sostenibilità e digitalizzazione ad un settore chiave per l’agricoltura e l’economia italiana". (Com)