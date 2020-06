Piemonte: pronto bonus per lavoratori dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura, Vittoria Poggio, hanno incontrato nel pomeriggio di oggi i rappresentanti del Coordinamento piemontese dei lavoratori del mondo della cultura, creato ai primi di marzo per il riconoscimento dei diritti e delle tutele di ogni professione dello spettacolo. Tema della riunione: far fronte all’emergenza attuale. Il Coordinamento ha raccolto istanze di migliaia di lavoratrici e lavoratori della cultura, mettendo in moto un network “professioni dello spettacolo in emergenza continua”. In questo primo incontro è stato chiesto un supporto alla Regione per portare al governo nazionale la necessità di riconoscere anche ai lavoratori dello spettacolo intermittenti status, tutele e contratti stabili. L’associazionismo rappresenta il 68% della cultura piemontese. La riapertura degli spazi culturali non dà garanzie al settore di una ripresa e un recupero nell’immediato, mettendo così a rischio una fetta importante del fatturato del nostro Paese. Tra i temi affrontati nell’incontro in Regione la rimodulazione o detrazione dell’Irap, l’estensione del Bonus Piemonte ai lavoratori del settore e un fondo per affrontare il futuro fino alla fine dell’emergenza. Altro tema segnalato la difficoltà, a livello nazionale, di accesso ai contributi pubblici. (segue) (Rpi)