Regionali: Laboccetta, ultima settimana per squadra centrodestra in Campania

- "Il concetto di coalizione come lo praticava il buon Pinuccio Tatarella, guardando la Campania, ma non solo, sembra essersi trasferito nell'archivio morto. Un vero peccato, anche di fronte al proliferare delle liste che affollano il carro di Vincenzo De Luca". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Ultima settimana per Salvini, Meloni e Berlusconi per trovare una quadra per una battaglia tutta in salita - ha proseguito Laboccetta - Forza, giochiamoci questa partita con onore e dignità. Nel tempo della società liquida tutto è sempre possibile". (Ren)