Campania: De Luca, orgogliosi di piano sociale, da giugno iniziano a lavorare 2.500 giovani del concorsone

- "Siamo arrivati a 130mila piccole imprese, 120mila mandati di pagamento. E' stata una cosa davvero straordinaria. Per le famiglia con minori sotto i quindici anni abbiamo previsto un bonus, per i pensionati - unici in Italia - abbiamo raddoppiato le minime che sono passati da 450 a mille euro. Lo stesso avverrà a giugno. Si può non essere orgoglioso per questa iniziativa?". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Tra giugno e luglio cominciano a lavorare 2.500 giovani del concorsone". (Ren)