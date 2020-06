Sardegna: Blue tongue, Regione ottiene rimozione limiti a movimentazione capi bovini, ovini e caprini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rimozione del blocco è un risultato importante per tutto il comparto della zootecnia", spiega l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Negli ultimi due anni - prosegue l'esponente della Giunta Solinas - sono stati fatti circa 16 mila prelievi per l'esecuzione degli esami obbligatori, con costi considerevoli per gli allevatori e un peso non indifferente sul piano organizzativo per tutti gli operatori del settore e per il sistema sanitario". Le restrizioni imposte sarebbero dovute durare due anni, per essere poi sottoposte a revisione: "Siamo riusciti ad anticipare di sei mesi la rimozione, quasi totale, del blocco. Sul territorio abbiamo lavorato con scrupolo, arrivando a raddoppiare la sorveglianza nelle aree interessate. Le indagini e i dati raccolti sono stati riconosciuti dal ministero come validi ad attestare una situazione di fatto in cui non si rileva più la presenza del sierotipo tre e, quindi, ritenuti idonei a giustificare il soddisfacimento delle nostre richieste", precisa l'assessore della Sanità. (segue) (Com)