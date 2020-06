Molise: 50 anni fa le prime elezioni regionali, il messaggio del presidente Micone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo, però, nel volgere di pochi mesi ha avuto una evoluzione sostanziale; l'arrivo del Covid-19 - ha rimarcato - ha stravolto tutti i piani. Il paese e la regione si sono dovuti fermare a ripensare ad ogni appuntamento, ad ogni attività, ad ogni programmazione a breve e medio tempo. Resta però l'impegno a riflettere sul regionalismo di ieri e su quello di oggi; a ricordare le conquiste raggiunte e ad analizzare le incompiute; a pensare ai programmi di domani e a pianificare come affrontare le sfide che abbiamo innanzi. Un confronto che dobbiamo svolgere sia sul piano culturale, che istituzionale e quindi politico. Lo faremo con gli strumenti che oggi, con l'emergenza pandemica in corso, ci sono dati in uso. Cercheremo di coinvolgere quanti più soggetti possibile". "Come prima cosa - ha annunciato Micone - proporrò alla conferenza dei Capigruppo consiliari di tenere una seduta dell'Assise regionale il prossimo 30 giugno, giorno in cui 50 anni fa si insediava il primo Consiglio regionale eletto dai molisani il 7 e l'8 giugno precedenti. Una seduta che vorrà essere certo commemorativa, ma anche propositiva su cosa ci aspettiamo da questa autonomia regionale, su come la intendiamo difendere, su come essa deve poter incidere sui problemi che abbiamo innanzi e su quale rapporto intendiamo avere con lo Stato e le altre autonomie. Il tutto in un contesto europeo e internazionale in sempre maggiore evoluzione". (segue) (Gru)