Campania: De Luca, prolunghiamo orario bar ma vendita alcol asporto resta fino alle 22

- “Prolunghiamo orario fino a due di notte ma manteniamo divieto alle 10 per vendita di alcolici per asporto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annunciando una nuova ordinanza regionale: “Prima del Covid abbiamo avuto 37 ricoveri per intossicazione e coma etilico, venti dei quali minori da 11 a 17 anni. Credo sia un dato che debba far maturare una consapevolezza: un 11enne in coma etilico è una tragedia. Lo ripeto: la movida è un’attività bella, l’incontro fra i giovani, la gioia di vivere la dobbiamo favorire. Ma dobbiamo fare tutto perché avvenga all’insegna della serenità”. (Ren)