Campania: De Luca, chiederemo a governo nuove norme su riapertura teatri

- “Arrivo sulle isole sarà libero, faremo controlli a campione. Si sta ragionando a livello nazionale su cinema e teatri: soglia fissata a duecento spettatori. Manderemo una lettera a presidenza del cosniglio per rivedere questa norma. Perché ci sono locali diversi, non ha senso equiparare chi ha 500 e chi 3mila posti. Evitiamo di prendere oggi decisioni che possono creare confusione. Consentiremo attività congressuali, credo che debba essere consentito”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Da lunedì ripartono aree gioco e centri estivi per i bimbi, anticipiamo di una settimana attività wedding e cerimonie simili dalla prossima settimana". (Ren)