Napoli: De Majo, prezzi popolari per riaprire al pubblico Teatro Stabile

- "Abbiamo lavorato instancabilmente alla riapertura dei nostri siti monumentali, in primis il Maschio Angioino, museo civico della città e location privilegiata degli spettacoli estivi. L'esigenza dello Stabile di riaprire, con le nuove modalità dettate dall'emergenza coronavirus, ha incontrato quella dell'assessorato di ripartire dalla cultura creando socialità". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale a cultura e turismo Eleonora de Majo: "I prezzi popolari e l'altissima qualità della proposta ci entusiasmano e ci danno la certezza di una risposta positiva da parte del pubblico. È solo l'inizio della ripartenza. Stiamo lavorando affinché, dopo la meravigliosa collaborazione con lo Stabile, il Maschio Angioino si confermi 'scena aperta' anche per altre realtà produttive culturali della città. (Ren)