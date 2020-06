Molise: 50 anni fa le prime elezioni regionali, il messaggio del presidente Micone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trenta consiglieri che rappresentavano forze partitiche che in quella primavera del 1970 si erano contesi il governo della neonata regione sulla base di programmi differenti, a volte diametralmente diversi, ma tutti permeati dall'entusiasmo dell'inizio di un nuovo libro di storia istituzionale di un organo territoriale che negli anni avrebbe visto grandemente accresciuti i propri poteri e la capacità organizzativa ed operativa. Il Molise del 2020 - ha sottolineato il presidente - non è certo quello del 1970, la società è cambiata, il mondo intero è mutato. Le sfide da affrontare sono diverse, i margini di operatività, per tante ragioni, sono modificati. L'assetto politico di allora, anche nelle strutture di partito, trova ben poche similitudini in quello attuale. Entrambi frutto di un percorso politico istituzionale evoluto con il tempo e in analogia agli altri soggetti con cui si è stati chiamati ad interagire in ambito nazionale ed europeo. Resta oggi, come allora, quell'inquietudine per un futuro incerto che l'ente territoriale regionale è chiamato da un lato a rappresentare, dall'altro a porvi soluzioni realistiche e confacenti ai bisogni quotidiani di cittadini e imprese". "Come Consiglio regionale del Molise, in accordo con la conferenza delle Assemblee legislative italiane, all'inizio dell'anno avevamo immaginato una serie di attività e appuntamenti culturali ed istituzionali per ricordare questo anniversario, per commemorare questi 50 anni di regionalismo in Italia e in Molise. Iniziative - ha aggiunto - per fare il punto sulla strada percorsa, sui risultati ottenuti, sui problemi riscontrati e per tracciare una nuova rotta nel terzo decennio del XXI secolo". (segue) (Gru)