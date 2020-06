Emilia Romagna: assessore Colla, scongiurare rischi di una crisi sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre dare continuità allo strumento della cassa in integrazione in deroga per Covid-19. È fondamentale che il governo intervenga tempestivamente affinché imprese, lavoratrici e lavoratori tra pochi giorni non si trovino davanti ad un vuoto di liquidità che comporterebbe ulteriori difficoltà per tante famiglie, già provate dal lungo lockdown”. Lo ha affermato in una nota l’assessore regionale dell'Emilia Romagna allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla: “Dopo la crisi sanitaria dobbiamo scongiurare una crisi sociale evitando che si creano ulteriori tensioni. Per questo anche come Regione Emilia-Romagna chiediamo al Governo anche un prolungamento del periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali che consenta di coprire maggiormente questa fase di ripartenza. Per molte settimane ancora l’impiego della forza lavoro sarà inevitabilmente ridotto rispetto agli standard pre-Covid. per questo dobbiamo pensare a come accompagnare al meglio i lavoratori per tutto il periodo che sarà necessario per passare alla fase 3 della ripresa”. (Ren)