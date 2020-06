Campania: De Siano (FI), incomprensibili uscite Salvini contro Berlusconi e Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fatichiamo sempre di più a comprendere le uscite di Salvini sul presidente Berlusconi e Forza Italia. In un momento di crisi sanitaria ed economica senza precedenti, anziché prendere ad esempio le efficaci ricette liberiste e l'impegno a tutela di famiglie, professionisti, lavoratori e attività produttive, proposte da Berlusconi, Salvini si dedica alla mera propaganda". Lo ha detto in una nota il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia: "Le parole del nostro leader sull'Europa non sono "renzismo", ma buon senso e pragmatismo. Il Presidente Berlusconi, da sempre, guarda alla difesa degli italiani, altri probabilmente guardano troppo ad ottenere like su facebook. Per noi l'unità della coalizione è imprescindibile, ma rivendichiamo rispetto reciproco e respingiamo ogni tentativo di prevaricazione, a livello territoriale come a livello nazionale". (Ren)