Quirinale: Boccia, bene Mattarella, autonomia Regioni rafforza unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringraziamo ancora per la sua costante attenzione al rapporto tra i diversi livelli istituzionali, ci esorta a proseguire sulla strada dell'attuazione rigorosa della Costituzione nel rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia dei territori. Così in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomia, Francesco Boccia. “L'autonomia che rafforza l'unità nazionale è un punto fermo dell'impegno del governo nell'attuazione dei principi costituzionali e nelle garanzie dei diritti: l'esperienza di raccordo permanente tra Stato, Regioni ed enti locali nei mesi dell'emergenza ha dimostrato che con la leale collaborazione si ottengono i risultati migliori dell'azione pubblica nell'interesse collettivo, così come ci stimola ed esorta a fare ogni giorno il presidente della Repubblica", ha detto. (Com)