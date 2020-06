Coronavirus: De Luca, Campania ha dato prova di grande efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anticipato provvedimenti nazionali e chiuso preventivamente: un lavoro che si è rivelato decisivo per contenere l'epidemia di Coronavirus". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un diretta su Facebook. "Siamo la regione che ha dato la prova più alta di efficienza di concretezza e capacità amministrativa - ha proseguito - Possiamo camminare a testa alta. Un miracolo doppio quello compiuto durante l'emergenza tenendo conto che usciamo dal commissariamento e che continuiamo a essere la regione d'Italia che riceve meno risorse da parte di tutti. I primi tempi non solo non arrivavano i tamponi e i reagenti, ma neanche le mascherine. Oggi però possiamo guardare con fiducia al futuro. Ci sono le condizioni per rilanciare le attività e il turismo", ha concluso De Luca. (Ren)